Twitter en lutte contre la désinformation

Twitter entend se battre contre la désinformation sur le Covid-19 en certifiant les comptes d’experts, au détriment des plus fantaisistes ou complotistes.

Dans le but de lutter contre toutes les sources possibles de désinformation, Twitter a décidé de certifier certains comptes scientifiques pouvant informer le grand public de façon fiable sur la pandémie de coronavirus.

C’est par exemple le cas de l’infectiologue et microbiologiste marseillais Didier Raoult, qui vient d’arriver sur Twitter et qui défraie actuellement la chronique en mettant en avant l’efficacité de la chloroquine contre le virus. Le médecin compte d’ailleurs déjà plus de 80 000 abonnés en moins de 48 heures.

Twitter indique être en relation avec les autorités mondiales de santé publique afin de distinguer les experts des amateurs de fausses nouvelles. Twitter aurait ainsi déjà «vérifié» plusieurs centaines de comptes de ce type.

Les professionnels de santé souhaitant disposer d’un compte certifié sont invités à l’associer à une adresse courriel correspondant à une organisation ou une institution faisant autorité et à rédiger une biographie Twitter renvoyant vers ladite institution. Cela facilitera grandement le travail de Twitter.

Pour rappel, un compte Twitter certifié est symbolisé par un badge bleu à droite de son nom.