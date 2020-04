Final Fantasy 7 Remake sera expédié plus tôt pour plusieurs fans

L'attente sera écourtée pour certains gamers qui recevront peut-être une copie de Final Fantasy VII Remake plus tôt que prévu. L'équipe de développement demande à ces chanceux une seule chose: de ne pas gâcher l'expérience pour les autres.

Dans une lettre publiée sur le compte Twitter officiel de Final Fantasy VII Remake, le producteur Yoshinori Kitase et le directeur Tetsuya Nomura annoncent cette bonne nouvelle en dépit des circonstances atténuantes que la planète vit présentement.

Craignant que les services d’expédition ne réussissent pas à livrer les copies physiques à temps pour la sortie officielle, l’équipe de Final Fantasy VII Remake a décidé d’expédier plus tôt le jeu pour les fans en Europe et Australie. Il est donc possible que ceux-ci obtiennent une copie un peu avant la sortie du jeu le 10 avril.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

Les copies pour l'Amérique seront expédiées au courant de cette semaine et devraient arriver à temps, selon l'équipe de développement.

Avec cette grande opportunité viennent de grandes responsabilités. Square Enix a une demande pour ceux qui recevront leur copie plus tôt que prévu: «[...] FINAL FANTASY VII REMAKE est un nouveau jeu qui renferme beaucoup de surprises pour tout le monde. Tous nos fans et joueurs méritent de vivre le jeu par eux-mêmes, et nous demandons l’aide de notre communauté mondiale pour s’assurer que ça reste ainsi.» disent-ils dans la lettre.

Donc, si vous faites partie des joueurs qui recevront une copie physique de Final Fantasy VII Remake avant la date officielle, de grâce, ne gâchez pas la surprise.

On ne sait pas si le jeu sortira plus tôt en format numérique, il faudra donc s’armer de patience et attendre le 10 avril pour sa sortie officielle sur PlayStation 4.

