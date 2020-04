Nintendo préparerait l’arrivée de Super Mario 64, Sunshine et Galaxy (et un nouveau Paper Mario) sur la Switch

Notre cher plombier moustachu célèbrera ses 35 ans en 2020 et, selon plusieurs sources, Nintendo s’apprêterait à souligner son anniversaire en grand avec quelques remasters d’envergure pour la Switch.

Ainsi, d’après des informations recueillies par Eurogamer, VGC, Gematsu et Venturebeat (bref, par beaucoup de monde), une collection du type «Super Mario All-Stars 2» serait en préparation du côté de Nintendo.

Celle-ci inclurait des versions remastérisées des classiques 3D de la franchise, notamment Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.

Parallèlement, d’autres sources ont indiqué à Eurogamer qu’une refonte «Deluxe» de Super Mario 3D World, incluant de nouveaux niveaux, serait également en route.

Mais ce n’est pas tout!

Oh non!

Nintendo serait aussi sur le point d’annoncer l’arrivée sur la Switch de Paper Mario!

Voilà qui viendrait ensoleiller un peu une année 2020 qui est, disons-le, assez mal partie pour l’instant.

L’autre bonne nouvelle, c’est que, d’après les sources de Venturebeat, ce nouvel opus de la série serait un retour aux sources de celle-ci, mettant une fois de plus de l’avant des mécaniques de RPG.

Selon plusieurs, Nintendo devait lever le voile sur ses grands projets pour l’anniversaire de Mario lors de la prochaine édition de l’E3, mais, vu les circonstances, on s’attend désormais plutôt à un une annonce lors d’un traditionnel Nintendo Direct.

Et pour celles et ceux qui se le demandaient: oui, Eurogamer a demandé à l’entreprise japonaise de commenter les rumeurs et, non, cette dernière n’a rien voulu dire.

Mais ça, ce n’est pas une grande surprise...!

