Pokémon Go: il sera possible de faire des Raids à domicile

Niantic a annoncé cette semaine des nouveautés pour son jeu Pokémon Go qui permettront aux adeptes de respecter la distanciation sociale.

À LIRE AUSSI: Pokémon Go: une mise à jour pour vous permettre de jouer sans devoir sortir de la maison

C'est sur son blogue officiel que Niantic a annoncé des changements prévus pour Pokémon Go pour s'adapter à la réalité mondiale actuelle. La compagnie a repensé son concept de façon admirable pour récompenser les joueurs sans que le jeu soit complètement différent.

Parmi les changements, il sera bientôt possible de participer à des Raids à partir de la maison. Les déplacements à l'intérieur seront aussi mieux calculés, dont les pas que vous faites chez vous.

Voici les détails fournis sur le blogue de Niantic:

Exercice : nous allons apporter des améliorations à Adventure Sync pour qu'il fonctionne encore mieux avec les mouvements et les activités en intérieur. Cela signifie que des actions comme marcher chez soi et monter les escaliers peuvent déverrouiller les acquis du jeu.

: nous allons apporter des améliorations à Adventure Sync pour qu'il fonctionne encore mieux avec les mouvements et les activités en intérieur. Cela signifie que des actions comme marcher chez soi et monter les escaliers peuvent déverrouiller les acquis du jeu. Social: nous améliorons nos fonctions sociales virtuelles dans le jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact lorsqu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans la vie réelle. Nous mettons en place un moyen pour que les gens puissent participer à des raids Pokémon GO avec leurs amis, dans le confort de leur foyer.

nous améliorons nos fonctions sociales virtuelles dans le jeu pour permettre aux joueurs de rester en contact lorsqu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans la vie réelle. Nous mettons en place un moyen pour que les gens puissent participer à des raids Pokémon GO avec leurs amis, dans le confort de leur foyer. Explorez : nous étudions également comment nous pouvons aider les joueurs à visiter virtuellement et à partager des souvenirs de leurs endroits préférés dans le monde réel, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau les visiter en personne.

: nous étudions également comment nous pouvons aider les joueurs à visiter virtuellement et à partager des souvenirs de leurs endroits préférés dans le monde réel, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau les visiter en personne. Événements en direct: nous réimaginons ce que cela signifie de participer à un événement en direct de Niantic cet été, et nous consacrons notre énergie créative à vous faire vivre cette expérience directement chez vous. Cela signifie que nous travaillons sur une façon totalement différente de profiter de Pokémon GO Fest. Plus de détails à venir bientôt !

Une nouvelle forme de jeu nommée GO Battle League vient également d'être lancée. La distance à parcourir à pied pour participer à GO Battle League a été réduite de 3km à zéro. De plus, les encens et Pokéballs ont un prix réduit, en plus des taux d'apparition qui ont été multipliés par deux.

« Nous et nos joueurs attendons avec impatience le jour où nous pourrons à nouveau jouer sans crainte avec notre famille et nos amis dans les parcs et les lieux publics. Quand le monde sera prêt pour cela, nous le serons aussi. D'ici là, faisons notre part et contribuons à sauver des vie », peut-on lire sur le site.

Niantic n'a pas dévoilé de dates de lancements pour les nouveautés de Pokémon Go. À suivre!

À REGARDER