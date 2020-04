Humble Bundle offre une panoplie de jeux pour 43$ et l'argent ira à la lutte contre la COVID-19

Humble Bundle, un site qui vend des jeux pour accumuler des dons pour plusieurs organismes de bienfaisance, offre un nouveau « bundle » en lien avec la COVID-19.

Pour 43$ (US), les utilisateurs peuvent obtenir une valeur de 1071$ US en jeux et livres numériques. Le service offre une option « payez ce que vous voulez » à partir de 43$ et 100% de l'argent amassé ira dans la lutte contre la COVID-19 pour acheter du matériel médical et venir en aide aux personnes touchées par la maladie. Au moment d'écrire ces lignes, plus de 50 000 bundles ont été achetés.

Voici quelques jeux inclus dans le bundle de cette semaine!

Undertale

Disponible sur Windows et Mac

Hollow Knight

Disponible sur Windows et Mac

Totally Accurate Battle Simulator (un jeu très drôle!)

Disponible sur Windows et Mac

SuperHot

Disponible sur Windows et Mac

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Disponible sur Windows

Killing Floor 2

Disponible sur Windows

Darksiders II Deathinitive Edition

Disponible sur Windows

Jackbox Party Pack, que l'on suggère dans notre liste de jeux amusants à jouer en gang à distance

Disponible sur Windows et Mac

Pour voir le reste de la liste, consultez le bundle ici.

À noter que le bundle vous donne des clés Steam qu'il faudra installer sur Steam.

Les dons sont impressionnants; un utilisateur dans le palmarès des contributeurs a fait un don de 10 000$ pour ce bundle. Un autre utilisateur a fait un don de 5000$!

