Minecraft Dungeons: la sortie retardée à la fin mai

Même s’il était initialement prévu pour le mois d’avril, il faudra finalement attendre quelques semaines de plus avant de mettre la main sur Minecraft Dungeons, qui paraîtra finalement le 26 mai.

Comme vous en doutiez probablement, le développeur Mojang cite «l’état actuel du monde» comme la raison derrière ce léger report de leur RPG d’action qui semble mêler les univers de Minecraft et Diablo.

Image courtoisie Mojang

En ce sens, le studio suédois explique sur son site Web qu’une sortie en avril «n’était plus possible, puisque nous voulions garantir la santé et la sécurité de nos équipes et leur donner les moyens de vous livrer la meilleure expérience possible».

Ainsi, Minecraft Dungeons, qui proposera notamment un mode multijoueur en ligne et un autre en local, sera disponible le 26 mai sur PS4, Xbox One, Switch, et PC.

On peut d’ailleurs le précommander dès maintenant.

Et bonne nouvelle, notons que le titre sera aussi offert dès sa sortie sur la Xbox Game Pass.

