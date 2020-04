12 chaînes de streaming zen où vous pouvez, par exemple, regarder des canards patauger 24/7

On est loin du gros «criage», des mitraillettes et de l’action rapide avec la liste suivante. Besoin d’un moment de sainte-paix pour vous éloignez de tout ce qui est bruyant? Ces chaînes Twitch sont un bon point de départ.

Bien que Twitch soit réputé pour ses nombreux streameurs de Fortnite ou League of Legends, on ne retrouve pas que de l'action potentiellement bruyante sur la célèbre plateforme de diffusion en direct. Plusieurs catégories, hors-jeu notamment, se sont rajoutées au fil des années : Art, Food & Drink, Makers & Crafting, Music & Performing Arts, pour n’en nommer que quelques-unes.

On a sélectionné quelques chaînes de diffusion qui pourraient intéresser celles et ceux qui cherchent un moment de paix.

Plusieurs diront que Bob Ross est le père de l’ASMR grâce à sa voix douce, ses coups de pinceau et de spatule, et sa coupe de cheveux hypnotisante. Du vendredi soir au lundi matin, la chaîne BobRoss diffuse des épisodes de l'émission The Joy of Painting en rafale, jour et nuit. Parfait pour décanter, et qui sait, peut-être que ça vous donnera la piqûre de la peinture.

Choisissez votre animal préféré et suivez sa vie en direct 24/7. Faisant partie de la même équipe Twitch «Our Friends», ces animaux, inconscients de leurs statuts d’influenceurs web, vivent leurs vies et se font gâter par les spectateurs généreux qui leur donnent des petites gâteries à coups de pourboires.

Voyez les chatons grandir devant vos yeux et lâchez une couple de «awww» en regardant la chaîne AdorableStars.

Une autre chaîne pour les amateurs de félins. Cette fois-ci, on retrouve des chatons abandonnés à Los Angeles qui sont en famille d’accueil en attendant d’être assez vieux pour être adoptés.

Cette jeune technophile sait comment retenir l’attention de son public. À la fois éducative et débrouillarde, Sophie peut prendre n’importe quel objet non fonctionnel, le réparer et, s’il le faut, l’améliorer. On vous garantit que vous apprendrez quelque chose de cette bricoleuse québécoise!

Nouvellement apparu sur Twitch, cette chaîne dédiée à la défunte chaîne de télévision jeunesse Canal Famille diffuse des vidéos qui datent de bien avant les années 2000. Revoyez vos émissions jeunesse avec d’autres spectateurs qui ont soif de nostalgie.

Ne vous fiez pas aux apparences, ce jeune cowboy américain est l’un des joueurs les plus patients et talentueux en gaming rétro que vous allez croiser sur Twitch. Détenteur du record mondial de speedrun sur Ninja Gaiden depuis plus d’un an, ce maître de la manette accomplira des exploits sur son vieux Nintendo sans jamais lever le ton.

Sourya Sihachakr, connu sous le nom de Sulhya, est un jeune artiste français que vous devez suivre! Très souvent accompagné de musique classique, ce streamer créera des chefs-d’œuvre sous vos yeux, et c’est impressionnant à regarder!

À REGARDER