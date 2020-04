3 jeux sont gratuits sur l'Epic Games Store en ce moment et un 4e s’en vient

Dépêchez-vous d’aller chercher les jeux Drawful 2, Hob et Gone Home sur l’Epic Games Store, car ceux-ci sont gratuits jusqu’au 9 avril, et seront suivis d’un 4e jeu gratuit à cette même date.

Si vous n’avez pas encore essayé Drawful 2, on vous le suggère fortement en temps de confinement. On a d’ailleurs mentionné les bundles Jackbox, dans lesquels Drawful se retrouve, dans notre article «10 jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre gang à distance». Drawful 2 est un jeu de dessin qui se joue à l’aide d’un appareil intelligent pour vous permettre de dessiner en utilisant l’écran tactile. C’est très drôle!

Hob est un jeu indie de Runic Games, le studio derrière Torchlight, sorti en 2017. Il n’y a aucun texte dans le jeu – l’histoire de Hob se déroule au fil de vos explorations. En résolvant des énigmes et en réparant la planète, le paysage de Hob se transformera sous vos yeux.

Gone Home est un walking simulator de 2013 qui raconte une histoire à travers des objets et indices de votre maison familiale. Découvrez petit à petit ce qui s’est passé avec votre famille...

Les trois jeux seront gratuits jusqu’au 9 avril et suivis de Sherlock Holmes: Crimes and Punishment qui sera lancé à cette même date et sera disponible jusqu’au 16 avril.

Pour obtenir les jeux gratuits, téléchargez l'Epic Games Store et ajoutez les jeux à votre ludothèque.



