Des artistes font une fausse bande-annonce de Zelda dans le style de Paper Mario et c’est vraiment beau

Des fans ont conçu une bande-annonce de la série The Legend of Zelda en utilisant des éléments design de l’excellent jeu Paper Mario et c’est franchement réussi.

C’est la chaîne YouTube 64 Bits qui a publié la bande-annonce pour Paper Zelda, une parodie amusante qui n’est malheureusement pas jouable. Ce sont Tyka Beumers et Bo van Gemert qui ont fait l’excellent design du trailer, avec deux stagiaires.

Paper Zelda

Dans la description sous la vidéo, 64 Bits explique qu’il s’agit seulement de fan art, mais que l’équipe responsable a mis beaucoup d’amour dans la création de cette œuvre.

Les scènes de la vidéo ont été inspirées de plusieurs jeux différents de la série The Legend of Zelda, dont Majora's Mask et Skyward Sword.

Regardez la vidéo jusqu’à la fin... ça vaut la peine !

À REGARDER