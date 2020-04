No Man’s Sky vous propose de contrôler votre propre mecha dans sa nouvelle mise à jour

No Man’s Sky continue de se raffiner au fil des mises à jour gratuites. Cette fois-ci, ce sont de puissants et bien utiles mechas qui se voient intégrés au jeu d’exploration spatiale.

Dès ce mardi, les joueurs du titre de science-fiction pourront donc se construire une belle combinaison mécanisée de format géant, qui sera utile autant pour découvrir plus en profondeur de nouvelles contrées que pour le combat.

Nommé le «Minotaure», l’engin est équipé de base de propulseurs et, fait très intéressant, permet d’immuniser son pilote contre les dangereux éléments d’une planète hostile.

Image courtoisie Hello Games

Celui-ci pourra également être agrémenté d’outils ou même d’armes, si vous êtes un peu plus du type belligérant.

Image courtoisie Hello Games

Image courtoisie Hello Games

Autre bonne nouvelle pour les fans de réalité virtuelle, l’intérieur des mechas de No Man’s Sky est, à l’image des vaisseaux, entièrement modélisé pour offrir une expérience aussi immersive que possible en VR.

Image courtoisie Hello Games

La mise à jour gratuite, qui ajoute quelques autres améliorations au titre de Hello Games, peut être téléchargée dès maintenant sur PS4, Xbox One et PC.

