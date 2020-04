Sea of Stars: le compositeur de Chrono Trigger créera de la musique pour le RPG de Sabotage Studio

Le prochain jeu de Sabotage Studio, un RPG rétro du nom de Sea of Stars, pourra compter sur un illustre compositeur pour écrire une partie de sa musique: nul autre que Yanusori Mitsuda, l’homme derrière la trame sonore du classique Chrono Trigger.

• À lire aussi: Sea of Stars: le prochain jeu de Sabotage Studio sera un RPG rétro [VIDÉO]

Annoncée par le studio de Québec ce mardi, cette nouvelle collaboration risque d’exciter plus d’un fan de rétro gaming... et on les comprend!

Chrono Trigger Composer Yasunori Mitsuda joins the party!😍



Read all the details on the Sea of Stars Kickstarter page:https://t.co/lm1wAmCsMW pic.twitter.com/liFeZklH6v — Sea of Stars (@seaofstarsgame) April 7, 2020

En plus d’avoir travaillé sur Chrono Trigger, Mitsuda a notamment composé de la musique pour Xenogears et Shadow Hearts.

«J’étais impressionné par le respect qu’ils avaient pour les jeux anciens, tout en voulant offrir aux joueurs de nouvelles façons d’avoir du plaisir. J’ai donc réalisé que je voulais faire un jeu avec l’équipe de Sabotage Studio», a partagé ce dernier dans un communiqué de presse.

Le directeur créatif et président de l’entreprise du quartier Saint-Roch, Thierry Boulanger s’est lui aussi montré extatique de voir Yanusori Mitsuda se joindre à l’équipe de création de Sea of Stars.

«La musique de Mitsuda me porte depuis des années, j’écoute encore son œuvre chaque semaine pendant que je travaille au studio. Il a tellement été une inspiration pour plusieurs d’entre nous, nous ne pourrions pas être plus honorés qu’un peu de sa musique soit ajouté à notre jeu. C’est exactement ce dont Sea of Stars avait besoin pour être réellement complet», s’est-il réjoui.

Ce faisant, notons que Mitsuda se joindra au compositeur Eric W. Brown, qui travaillait déjà sur Sea of Stars, après avoir entre autres composé la musique sur The Messenger, le premier titre de Sabotage Studio.

Immense accueil sur Kickstarter

Largement inspiré des jeux de rôle classiques des années 90, comme Chrono Trigger, justement, Sea of Stars a par ailleurs reçu un accueil fracassant sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter à la mi-mars.

Quelques semaines plus tard, le RPG québécois a reçu l’appui de près de 12 000 contributeurs, alors qu’il a déjà recueilli plus de 632 000 $, soit presque cinq fois (!) l’objectif initial de 133 000 $.

Soulignons qu’il est encore possible, pour une dizaine de jours, de contribuer financièrement au développement du prochain jeu de Sabotage Studio, qui mêlera plusieurs aspects modernes à un bel esprit nostalgique.

À regarder