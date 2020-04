The Last of Us Part 2: la page d'achat sur le PlayStation Store est disparue

Le très attendu deuxième chapitre de Last of Us a récemment vu sa sortie, prévue pour le 29 mai 2020, repoussée à une date inconnue. Aujourd'hui, c'est la page d'achat du jeu qui est carrément disparue du PlayStation Store.

Le microsite de Last of Us Part 2 est toujours bel et bien en ligne sur PlayStation, mais lorsque l'on tente d'utiliser l'option précommande, on tombe sur une page avec le message suivant:

Capture d'écran

Tandis que via Google, la page d'achat est toujours référencée pour le moment et mène donc à cette même page vide.

Dans la section soutien de PlayStation, un message est affiché indiquant que toutes les précommandes numériques de Last of Us Part II et Iron Man VR seront remboursées automatiquement.

Capture d'écran

À noter que la page d'achat d'Iron Man VR est également disparue.

C'est la deuxième fois que le jeu The Last of Us Part 2 est repoussé. Initialement prévu pour le 21 février 2020, Naughty Dog avait annoncé sur le blogue de PlayStation en octobre 2019 que le jeu allait plutôt sortir en mai 2020. Et là, on n'a plus de date.

Sondage Naughty Dog Pensez-vous mettre la main sur The Last of Us Part II en 2020? Oui Non Partagez votre résultat sur Facebook

