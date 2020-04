Animal Crossing New Horizons: le premier tournoi de pêche aura lieu ce weekend

Le tout premier tournoi de pêche arrive à grands pas dans Animal Crossing: New Horizons et aura lieu même s'il y a déjà l'événement de la Fête des œufs en cours.

Parce que c'est le premier événement de pêche dans New Horizons, on ne connaît pas encore tous les détails. On se demande aussi si la présence d'œufs aura un impact. Nintendo a déployé une mise à jour pour réduire l'apparition des cocos dans le cadre de la Fête des œufs, mais on en pêche encore plusieurs.

Le tournoi de pêche

Le tournoi de pêche demeure un classique de la série. Si New Horizons reprend le concept des titres précédents, il y aura différents types de tournois, par exemple: pêcher un type de poisson précis.

Cet événement a lieu environ une fois par mois et tombe sur le 2e ou 3e samedi. C.J., un personnage que vous avez peut-être déjà croisé, vous attendra sur la Plaza ce samedi 11 avril entre 9h et 18h. Il faudra payer quelques clochettes pour participer au tournoi, alors préparez-vous en conséquence.

Image via Nintendo Insider

À noter que C.J. se promène parfois sur votre île même s'il n'y a pas de tournoi; vous pouvez lui vendre des poissons.

Préparez vos cannes à pêche et de l'appât pour le 11 avril!

