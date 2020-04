Google a mis à jour l'Assistant Google afin de pouvoir répondre à certaines questions sur l'épidémie de coronavirus et aider les utilisateurs dans leur quotidien de confinés.

Il est ainsi possible de poser à l'assistant de Google des questions spécialement liées à l'actualité, du type « OK Google, aide-moi à me laver les mains ». Dans ce cas, une musique d'une durée de 40 secondes est jouée, le temps de se laver correctement les mains (durée préconisée par l'OMS).

À la question « OK Google, que penses-tu du coronavirus ? », l'assistant rappelle les cinq gestes barrière: rester chez soi, se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, éviter de se toucher le visage et garder ses distances avec les autres.

Enfin, à la question « OK Google, ça finit quand le coronavirus ? », il redirige vers le site du gouvernement afin d'avoir les toutes dernières informations sur le confinement.

En partenariat avec l'association Reporters d'Espoirs, l'assistant donne aussi accès à tout un tas d'histoires positives et inspirantes via la simple requête « OK Google, donne-moi une bonne nouvelle ». Enfin, une animation pour les enfants aide à les divertir, en partenariat avec le jeu Magic Jinn. La commande « OK Google, parler à Magic Jinn » permet de faire découvrir un animal à Jinn en répondant par oui ou non à ses questions.