Un artiste a imaginé une version de la PS5 inspirée de la manette DualSense

Maintenant que Sony a dévoilé le nouveau design de la manette PlayStation, la « DualSense », on sent que bientôt on aura une idée du look de la console. Mais, en attendant le dévoilement, un artiste s'est inspiré de la manette pour imaginer de quoi pourrait avoir l'air la console PlayStation 5.

C'est via le site PushSquare que nous avons trouvé le design de l'artiste Giuseppe Spinelli, qui a imaginé la console PlayStation 5 en se basant sur le look de la manette DualSense.

Giuseppe Spinelli via Let's Go Digital

Spinelli a également fait une version de la console en noir.

Giuseppe Spinelli via Let's Go Digital

Évidemment, il s'agit seulement d'un « mockup » et non d'une version officielle. On attend toujours que Sony dévoile sa console tant attendue.

