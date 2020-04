Un premier jeu pour le studio montréalais Triple Scale Games

Le studio indépendant montréalais Triple Scale Games est sur le point de lancer « Save Your Nuts », son tout premier jeu qui met en vedette...des écureuils!

Save Your Nuts est un jeu de party qui peut être joué de 1 à 8 joueurs en ligne, en personne ou contre l’intelligence artificielle. En jouant aux écureuils, vous pouvez coopérer avec vos équipiers pour récupérer des bonus de nourriture ou attaquer vos adversaires pour voler leurs noix et remporter la compétition. Du vrai sport culinaire!

« Le jeu s’inspire d’une rivalité amusante que l’on peut voir régulièrement dans les parcs au Québec: des chiens qui courent après des écureuils qui semblent les narguer sans jamais pouvoir se faire attraper», explique le fondateur et programmeur de Triple Scale Games Frederic Bohn.

Triple Scale Games

Les règles simples et les contrôles intuitifs rendent Save Your Nuts accessible pour tout type de joueur, alors que le jeu d’équipe, les capacités spéciales des personnages et les environnements interactifs pourront stimuler les joueurs plus compétitifs.

« Selon nous, un jeu de party est fait pour que tout le monde puisse participer et s’amuser rapidement. Nous avons donc mis beaucoup d’effort pour que le jeu soit facile d’accès, avec des contrôles et des règles très simples pour plaire aux plus jeunes et aux casual gamers, et à la fois difficile à complètement maitriser pour plaire aux joueurs plus expérimentés et compétitifs, » déclare Bohn.

Montréal, un bassin pour les entreprises de jeux vidéo

Beaucoup de studios indépendants de Montréal ont été fondés par d’anciens employés qui ont travaillé chez Ubisoft, Square Enix ou d'autres grandes entreprises étrangères installées ici. C’est le cas de Triple Scale Games, fondé par Bohn qui a lui-même été programmeur chez les gros joueurs.

Selon lui, l’entraide des petits studios contribue au succès de ceux-ci. Et cette entraide est au coeur de la mission de la Guilde du jeu vidéo du Québec, la plus grande coopérative au monde dans l’industrie du gaming, qui compte plus de 200 studios membres, dont Triple Scale Games.

« La guide nous donne accès à un réseau de partenaires utiles (banques, assurances collectives, recherche de financements, comptables, avocats...) et organise des évènements pour nous aider à promouvoir nos jeux. Il y a aussi des réunions qui permettent aux studios membres de se réunir pour réseauter et s'entraider. La guilde offrira bientôt une plateforme en ligne pour faciliter la communication entre les studios. La guilde est donc très utile pour les petits studios comme le nôtre.»

Le jeu Save Your Nuts sera lancé officiellement le 16 avril 2020 et sera éventuellement disponible sur les plateformes Xbox One et Switch.