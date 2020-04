Just Cause 4 offert gratuitement sur l'Epic Games Store dès cette semaine

Même si Just Cause 4 n’est pas exactement un chef-d’œuvre, par les temps qui courent, on ne crache pas sur un jeu gratuit!

Et ça tombe bien, parce que l’Epic Games Store continue d’offrir gratuitement aux joueurs des titres sur PC semaine après semaine et, dès ce jeudi 16 avril, on pourra entre autres y obtenir l’exubérant jeu open-world paru en 2018.

En plus de Just Cause 4, la boutique en ligne d’Epic proposera aussi sans frais l’aventure narrative Wheels of Aurelia, qui se déroule dans l’Italie des années 70.

Comment les obtenir?

C’est très simple! Si ce n’est pas déjà fait, il suffit de télécharger le client de l’Epic Games Store, de se créer un compte gratuit et de télécharger les titres gratuits. Voilà!

Plus particulièrement, Just Cause 4 et Wheels of Aurelia seront disponibles sans frais sur la boutique du 16 au 23 avril.

En ce moment, Epic offre gracieusement aux joueurs Close to the Sun, de même que Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, et ce, jusqu’au 16 avril à 11h.

Dépêchez-vous avant qu’ils ne disparaissent!

