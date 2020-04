Resident Evil 4: Capcom travaillerait sur un «remake» du classique, selon plusieurs sources

La refonte de Resident Evil 3 est tout juste sortie que, déjà, Capcom aurait donné le feu vert au remake d’un autre classique de sa franchise, Resident Evil 4.

Du moins, c’est ce qu’affirment plusieurs sources interrogées par VGC, qui indiquent que la relecture du jeu d’horreur, paru initialement en 2005 sur la GameCube, pourrait voir le jour en 2022.

Selon ces mêmes fuites, le titre serait déjà en «pleine production» du côté du nouveau studio japonais M-Two, tandis que d’autres équipes rassemblées sous la bannière Capcom mettraient également la main à la pâte.

Par ailleurs, les rumeurs laissent entendre que le créateur de l’original, Shinji Mikami, aurait donné sa bénédiction à cette version revue de Resident Evil 4, ayant toutefois refusé de mener lui-même cette refonte.

Si ces récentes informations s’avèrent fondées, le quatrième volet de la franchise classique se verrait donc chouchouté une fois de plus, après avoir été remastérisé à maintes reprises, d’abord sur PS3, Xbox 360 et PC en 2011, puis sur PS4 et Xbox One en 2016 (et finalement la Switch en 2019).

Ce serait toutefois la première fois que Resident Evil 4 se mériterait un remake en bonne et due forme.

Certes, certains fans se demanderont probablement si, cette fois-ci, l’exercice est vraiment essentiel, surtout quand d’autres volets, comme Resident Evil: Code Veronica, bénéficieraient sûrement beaucoup plus d’une cure de jouvence.

Effectivement, la question se pose!

