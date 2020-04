Ces écouteurs Pikachu qui se rechargent dans une Poké Ball sont tout simplement incroyables

Dans la vie, il y a différentes choses dont on n’a pas nécessairement besoin, qui ne sont pas exactement le meilleur produit sur le marché, mais que l’on doit malgré tout obtenir pour faire plaisir à son cœur d’enfant.

Parmi ces objets se retrouvent fort probablement ces écouteurs sans-fil à l’effigie de Pikachu, qui se rangent et se chargent... DANS UNE POKÉ BALL!

Image courtoisie Razer

Oui, le fabricant Razer s’est encore une fois dépassé, ce coup-ci avec une édition spéciale de ses Hammerhead True Wireless Earbuds aux couleurs d’un très iconique Pokémon.

Image courtoisie Razer

Si on les compare avec la compétition, ce n’est probablement pas la paire d’écouteurs sans-fil la plus puissante, qui sonne le mieux ou qui offre la plus grande durée de vie (environ trois heures).

Par contre, il s’agit effectivement de l’unique paire d’écouteurs qui se recharge...

Dans.

Une.

Poké Ball.

Image courtoisie Razer

Seule ombre au tableau, selon Gizmodo, la nouvelle merveille de Razer ne sera offerte qu’en Chine, du moins à l’heure actuelle, pour la somme d’environ 120 $US.

Dans la même collection exclusive, les consommateurs chinois pourront d’ailleurs aussi se procurer d’autres accessoires décorés de notre beau Pikachu, comme un clavier et des souris.

Image courtoisie Razer

En espérant que tout ça arrive un jour en Amérique du Nord!

