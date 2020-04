Ces applications mobiles vous aideront à relaxer et à mieux dormir

Que ce soit pour relaxer, mieux dormir ou même pour calmer les bébés, les boutiques d’applications mobiles regorgent de sons d’ambiance artificiels ou naturels réalisés par des experts en acoustique, de leçons de yoga, de méditation et d’exercices.

Relax Melodies (iOS, Android)

L'application Relax Melodies

Pour favoriser le sommeil, méditer et se détendre, l’application Relax Melodies fait bien des heureux. Depuis un an environ, quand je l’ai découverte, l’appli Relax Melodies (RM) a progressé pour inclure des fonctions de méditations et d’exercices de relaxation et de détente.

Facile à personnaliser et accessible en français, RM est très complète même dans sa version gratuite. D’autres fonctions plus avancées sont offertes en achats intégrés ou par abonnement.

Comme point de départ, vous trouverez ici en capture d’écran mon mix audio que vous pourrez adapter selon vos goûts. Chaque son est ajustable en volume.

Mon mix audio sur Relax Melodies

Un dernier mot pour dire que cette application a été créée par la boîte Ipnos Soft à St-Bruno, et dirigée et cofondée par les Québécois Simon Alex Bérubé et Philippe Lapierre.

Thunderspace Rain Sleep Sounds (iOS sur iPhone et iPad)

L'application Thunderspace

Comme son nom l’indique, l’appli Thunderspace vous fait écouter des sons de pluie et de tonnerre enregistrés avec la technologie audio 3D. Et si vous les écoutez avec un casque, vous pourrez découvrir l’étonnante sensation d’immersion 3D.

Cette technologie également appelée externalisation est encodée de manière à être naturellement décodée par notre cerveau, comme si on se trouvait dans le milieu en question.

Sur les 17 types de sons offerts, deux sont gratuits. L’appli Thunderspace est la seconde du genre dans mon téléphone. La lampe de l’appareil-photo peut même servir à simuler des éclairs! En anglais seulement.

White Noise Lite (iOS et Android)

L'application White Noise Lite

L’appli White Noise offre sans frais des sons d’ambiance tirés de l’environnement pour vous aider à relaxer et à bien dormir. Et parce que les sons générés couvrent une large gamme de fréquences, on parvient ainsi à masquer les interruptions sonores qui peuvent perturber votre moment de relaxation ou votre sommeil.

Petite vidéo YouTube ici. https://youtu.be/plI-CWTx2gE

Boutique de sons supplémentaires pour White Noise sur https://whitenoisemarket.com.

Breethe – méditation et sommeil (iOS et Android)

L'application Breethe

Téléchargée plus de 10 millions de fois en version iOS et 6 millions sur Android, cette application a réussi à convaincre les plus sceptiques de la méditation. Comme le disait un certain capitaine, «les sceptiques seront confondus... ».

Nul besoin de mantra ni de termes métaphysiques ou de spiritualisme, il suffit de vouloir résoudre un défi ou une difficulté, comme le manque de sommeil, la perte d’un être cher ou le surmenage au travail.

Dans la section App du jour de la boutique iOS d’Apple, on peut lire «Cette app vous offre des histoires et des visualisations pour vous aider à vous endormir, des méditations (...), et même une séance apaisante sur le thème “mon patron est un imbécile”».

L’enseignante principale de Breethe, Lynne Goldberg, est une grande adepte de la méditation applicable aux scénarios du monde réel.

«Lorsque vous lancez l’app pour la première fois, on vous demandera de sélectionner les zones sur lesquelles vous voulez travailler, que ce soit pour se sentir mieux ou perdre du poids.»

Pour les plus pressés, la fonction Alarm Clock & Reminder vous permet de vous réveiller quelques minutes plus tôt que d’habitude, et de commencer votre journée avec une méditation.

L’appli Breethe est gratuite, avec des achats et des abonnements intégrés, mais en anglais seulement.

Headspace méditation et sommeil (iOS et Android)

L'application Headspace

Également très bien cotée sur iOS, l’appli Headspace fait partie des « Choix de l’équipe » sur la boutique Google Play.

Cette appli de méditation et de sommeil vous apprend «à méditer, à respirer et à vivre en pleine conscience».

Elle comprend des centaines de méditations guidées sur des sujets qui vont du stress au sommeil, des exercices de «pleine conscience» à faire en cuisinant ou sur le chemin du travail et de brèves séances de méditations pour les plus pressés.

Les cours de base sont gratuits, mais par abonnement vous aurez accès à la collection complète de méditation guidée Headspace réalisée par des experts comme Andy Puddicombe, cofondateur de Headspace et ancien moine.

Yoga pour débutants (iOS et Android)

L'application Yoga pour débutants

Comme nous sommes à peu près tous reclus à la maison, pourquoi ne pas en profiter pour s’initier au yoga? Créée par Yoga Buddhi Co, cette appli nous initie aux techniques de souplesse, d’étirements et bien autres pour augmenter notre force et notre tonus musculaires, pour favoriser la relaxation, diminuer l’anxiété et le stress et pour améliorer notre sommeil.

«Yoga pour débutants propose trois pratiques d’initiation au yoga, chacune dotée d’une belle vidéo et d’instructions claires.

Livrée en dix langues dont le français, l’appli Yoga pour débutants, ainsi que toutes les applications de l’éditeur, sont gratuites jusqu’au 1er mai.

Ça ne coûte pas cher d’essayer !

Seven – 7 minutes d’exercice (iOS et Android)

L'application Seven - 7 minutes

Pour ceux qui aiment ça physique et parce que les entraînements nous mènent également à relaxer et à nous détendre, l’éditeur Perigee propose une appli d’entraînements personnels pour retrouver la forme, pour perdre du poids ou tout simplement pour devenir plus fort.

«Les entraînements de Seven se basent sur des études scientifiques afin de procurer un maximum de bénéfices en le moins de temps possible», selon la page Web sur Google Play.

On ajoute que les entraînements se font n’importe où sans aucun matériel nécessaire, que les programmes sont progressifs, du débutant jusqu’à l’athlète et adaptés à vos besoins et préférences.

Et parmi les entraîneurs virtuels, on a le choix entre le sergent, la pom-pom girl et plusieurs autres.