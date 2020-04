F1 2020 arrive cet été sur PC et consoles... et vous permettra de créer votre propre écurie!

Fidèle au poste, même en ces moments un peu plus périlleux, Codemasters offrira F1 2020 en juillet prochain aux fans de Formule 1 avec, en prime, une toute nouvelle fonction attendue par plusieurs.

Pour la première fois de l’histoire de la série, le studio anglais donnera ainsi l’opportunité aux joueurs de créer et gérer leur propre écurie de F1 dans son prochain volet annuel.

À l’heure actuelle, à part une bande-annonce sommaire qui montre que l’on pourra choisir en détail les couleurs de son équipe, il y a encore peu de précisions qui ont transpiré à ce sujet. On ne sait pas non plus s’il sera possible de gérer une écurie existante.

Cela dit, pour les inconditionnels de la gestion sportive, il s’agit malgré tout d’un beau et grand pas en avant pour la franchise, et ce, peu importe sa forme finale.

En plus de cette nouvelle dimension et du retour de classiques comme le mode carrière, on note l’arrivée (comme dans la vraie vie... si la saison avait pu débuter comme prévu) de deux nouveaux circuits, Hanoi et Zandvoort.

Un autre ajout qui fera plaisir à plusieurs personnes (l’auteur de ces lignes inclus) se veut le retour d’un mode multijoueur local à écran partagé. Enfin!

F1 2020 paraîtra le 10 juillet sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.

Aux côtés de la version standard, les amateurs de course pourront aussi se procurer une édition spéciale qui célébrera plus particulièrement les 70 ans de la Formule 1, avec notamment différentes monoplaces historiques de l’inoubliable Michael Schumacher.

Capture d'écran YouTube La Jordan 191 de Michael Schumacher pourra être pilotée dans l'édition spéciale de F1 2020.

