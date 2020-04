Forte baisse des ventes d’ordinateurs dans le monde au 1er trimestre 2020

Sans surprise, les ventes d’ordinateurs ont chuté de près de 10% dans le monde au 1er trimestre 2020, selon IDC, conséquence directe de la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Apple est par ailleurs le grand perdant du marché avec plus de 20% de baisse de ses ventes sur la période.

Il s’est vendu dans le monde un peu plus de 53,2 millions d’ordinateurs au 1er trimestre 2020, sois une baisse importante de 9,8% par rapport à la même période un an plus tôt, selon le cabinet IDC. Tous les constructeurs, ou presque, voient ainsi leurs propres ventes en berne.

Le leader mondial Lenovo (12,8 millions d’exemplaires vendus) s’impose de peu devant HP (11,7 M), les deux affichant une baisse de leurs ventes de respectivement 4,3 et 13,8%. Sur la troisième marche du podium, Dell (10,4 M) s’en tire mieux avec un léger rebond de 1,1%. C’est bien le seul, car derrière, Acer et Apple accusent également des baisses de l’ordre de 10 et 20% !

Ce sont bien entendu des questions de production et de logistiques qui sont principalement à l’origine de ces chiffres. Lesquels devraient être encore pires au 2e trimestre...