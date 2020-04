HBO Europe travaille sur une série autour du confinement

La crise sanitaire donne des idées aux cinéastes et notamment à la chaîne de télévision payante qui a mis sur pied un projet avec l'aide de cinq réalisateurs et réalisatrices espagnoles, a-t-on appris grâce à Variety ce mardi 14 avril. Cinq épisodes composeront cette série d'anthologies baptisée At Home.

Si le cinéma s'est déjà penché sur le sujet de la pandémie de la COVID-19 avec le film Corona du réalisateur canadien Mostafa Keshvari, le monde de la télévision s'intéresse quant à lui au confinement imposé par le contexte sanitaire actuel.

D'après les informations rapportées par Variety, HBO Europe plancherait déjà sur un projet autour d'une série d'anthologies sur le sujet. La chaîne de télévision payante a fait appel à cinq réalisateurs et réalisatrices espagnol·e·s afin de réaliser cinq épisodes filmés depuis leur foyer : Leticia Dolera ( Perfect Life), Rodrigo Sorogoyen (The Candidate), Paula Ortiz (The Bride), Carlos Marqués-Marcet (10.000km) et Elena Martín (Julia ist).

Baptisée At Home, cette série d'anthologie sera créée avec les moyens du bord, littéralement. Filmés avec l'aide des personnes avec qui les cinéastes sont confinés, ces derniers ont tout de même reçu des équipements de base, dont un appareil intelligent, explique Variety.

Composée de cinq épisodes d'environ quinze minutes chacun, la série abordera le sujet du confinement sous différents genres, de la comédie romantique au drame en passant par le fantastique. Des sujets variés, mais toujours sous le spectre du confinement imposé, tel que la rupture au sein d'un couple forcé de s'isoler ensemble, le confinement entre sept amis, l'idée du voyage sans quitter son foyer ou encore la découverte de nouvelles facettes de votre partenaire qui se révélent pendant le confinement.

La série d'anthologie At Home devrait être disponible en premier lieu en Espagne dans les prochaines semaines puis dans les autres territoires de HBO Europe à une date ultérieure. Aucune date précise n'a été avancée.