John Wick et Hunger Games seront disponibles gratuitement sur YouTube

L'actrice Jamie Lee Curtis animera 4 soirées spéciales chaque vendredi soir, accompagnée d'invités, en direct du compte YouTube de Lionsgate. Il s'agit d'une initiative pour récolter des dons pour les employés de l'industrie du cinéma dont le travail a été impacté par la pandémie actuelle.

Le cinéma comme si vous y étiez, c'est désormais possible. Grâce aux studios Lionsgate, les films Hunger Games, La La Land, John Wick et Dirty Dancing seront diffusés gratuitement sur YouTube, a-t-on appris ce lundi 13 avril dans la presse américaine.

A travers l'événement baptisé Lionsgate Live! A Night at the Movies, les studios américains proposeront ces quatre films à succès chaque vendredi soir à partir de ce vendredi 17 avril en commençant par le premier volet de la trilogie Hunger Games avec Jennifer Lawrence. Le classique Dirty Dancing porté par l'inoubliable Patrick Swayze sera diffusé le vendredi 24 avril, le film oscarisé La La Land incarné par le duo Emma Stone et Ryan Gosling le 1er mai et le film d'action avec Keanu Reeves John Wick le vendredi 8 mai, sera accessible en renseignant son âge au préalable.

Des diffusions rendues possibles grâce à la collaboration entre Lionsgate, Fandango, les salles de cinéma AMC, Regal et Cinemark ainsi que YouTube et l'Association nationale des propriétaires de salles de spectacle (National Association of Theatre Owners ou NATO). Un événement organisé pour venir en aide à l'industrie du film durement touchée par la pandémie de la COVID-19 qui a engendré la fermeture des salles de cinéma et la fin des tournages. Les internautes sont invités à rejoindre Lionsgate en effectuant des dons à l'encontre de Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation qui vient en aide aux employés des salles de cinéma.

L'animatrice de Lionsgate Live! A Night at the Movies Jamie Lee Curtis partagera des anecdotes aux côtés d'invités célèbres et des personnalités de YouTube. Les fans pourront intéragir en direct sur le chat de YouTube Live.