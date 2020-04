La dernière saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. sera lancée fin mai

La sixième saison s'était terminée le 2 août 2019, et ABC a annoncé mardi la date du retour de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. pour 13 épisodes inédits.

La fin est proche pour Agents of S.H.I.E.L.D. La septième et dernière saison sera lancée le 27 mai prochain aux États-Unis, sur ABC.

Lancée à l'automne 2013, Agents of S.H.I.E.L.D. est une série dérivée de la saga Avengers qui fait partie de l'univers Marvel. Créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen, elle se base sur les comics de Stan Lee et Jack Kirby. L'agent Phil Coulson (Clark Gregg) en est le héros. Ce personnage est connu des téléspectateurs pour être apparu dans Iron Man, Thor, Avengers ou encore Captain Marvel.

Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley et Jeff Ward font également partie de la distribution.

Cette fin de partie n'est pas une surprise. La série, qui avait dû réduire ses coûts pour obtenir une sixième saison, n'a jamais eu de très bonnes cotes d'écoute sur ABC. Sa conclusion arrivera finalement après sept ans de bons et loyaux services.

