Wolfenstein: un jeu de société inspiré de la franchise verra le jour

Avec un univers alternatif aussi étoffé et fascinant que celui de Wolfenstein, il était pertinent de se demander pourquoi personne n’avait encore songé à l’adapter à d’autres médias.

Eh bien, quelqu’un, quelque part, a bien dû entendre nos souhaits, puisque la série de FPS aura droit à son propre jeu de société officiel, comme l’a remarqué Kotaku.

De type dungeon crawler, le jeu de table vous enverra explorer le fameux Château Wolfenstein avec des personnages iconiques, tels que Blazkowicz, Anya Oliwa, Set Roth ou encore Max Hass.

Image courtoisie Bethesda Softworks

Et évidemment, l’aventure ne risque pas d’être de tout repos puisqu’en plus des ennemis, une ribambelle de boss vous y attendra également. Surtout que Mecha-Hitler sera de la partie...

Image courtoisie Bethesda Softworks

Une expansion inspirée de Wolfenstein: The Old Blood, de même qu’un ensemble de murs visant à donner une allure 3D au plateau seront également mis en vente aux côtés du jeu principal.

Bref, l’ensemble semble profondément complet et devrait offrir bien du plaisir (et un peu de saine frustration) aux fans de la franchise.

Image courtoisie Bethesda Softworks

Pour celles et ceux qui se sentent interpellés, il est encore possible de contribuer à la réalisation de Wolfenstein: The Board Game sur la plateforme de financement participatif Kickstarter.

À 120 $US, le jeu de table, accompagné de l’expansion, n’est pas donné, mais vu le prix de certaines autres aventures du genre, ce n’est pas non plus entièrement déraisonnable.

Notons que le projet a déjà amassé plus de sept fois sa cible initiale, pour un total de plus de 523 000 $ canadiens en date de ce mercredi.

