Égayez vos appels avec des photos d’animaux

Les déboires de Zoom sont bien connus, si bien qu’un propriétaire d’une ferme offre les images de ses animaux pour vous identifier dans vos vidéoconférences.

En temps normal, Sweet Farm est une petite entreprise à but non lucratif qui sert de refuge pour animaux dont les revenus sont assurés par des visiteurs payants. Mais en temps de pandémie, plus aucune visite n’est possible.

Les Sweet, propriétaires de la ferme du même nom, ont eu l’idée d’offrir contre rémunération les images de ses animaux aux nombreux utilisateurs de la plateforme Zoom.

Concrètement, le projet Goat 2 Meeting permet à ceux-ci de remplacer leur lien vidéo par une image d’un âne ou d’un mouton. Plusieurs forfaits sont offerts :

Virtual Private Tour : 20 minutes contre 65 $ pour un maximum de 6 personnes. Cette visite mettra en évidence quelques-uns des animaux et des zones de la ferme.

Corporate Meeting Cameo : 10 minutes contre un don de 100 $ pour un nombre illimité d'invités. Avec le lien de la réunion, la ferme vous rappelle pour apporter quelques sourires aux visages de vos collègues.

Corporate Meeting Virtual Tour : 25 minutes Corporate Meeting Virtual Tour contre un don de 250 $ pour un nombre illimité d'invités. Un lien de réunion est envoyé pour offrir une visite de la ferme avec vos collègues.

VIP Meeting Tour : 25 minutes contre un don de 750 $ pour un nombre illimité d'invités. En raison d'une demande incroyable, des créneaux supplémentaires ont été ouverts pour donner un aperçu unique et original de la ferme.

https://www.sweetfarm.org Un des «ambassadeurs» de la ferme pour Zoom

Selon Business Insider, le service Goat 2 Meeting ouvert en mars dernier a conclu plus de 300 demandes, dont quelques-unes font partie des sociétés du Fortune 500.

Les gens peuvent payer entre 65 et 250 dollars pour diverses interactions virtuelles avec les animaux, dont des chèvres, des moutons, des porcs, des vaches, des dindes et des lamas – de loin le choix le plus populaire.

En ces temps moroses, cette idée fait sourire les gens en leur faisant découvrir une ferme peu typique.