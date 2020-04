Offrez votre stationnement gratuitement au personnel du réseau de la santé durant le confinement

Le créateur d’une plateforme numérique de location d’espaces de stationnements fait appel à la population afin d’offrir un peu de répit aux «anges gardiens» du réseau de la santé et, plus particulièrement, un endroit où garer leur véhicule gratuitement.

La difficulté à trouver un stationnement est un problème que Liam Garneau, fondateur de clicNpark connaît bien.

«L’entreprise a été lancée il y a environ deux ans [...] Étant étudiant, le manque de stationnement est un problème que je vivais régulièrement. C’est en cherchant un espace sur rue que j’ai remarqué qu’il y a beaucoup de stationnements libres le jour. C’est de là qu’a "germé" l’idée pour en arriver où nous sommes aujourd’hui», explique-t-il.

Concrètement, l’application clicNpark peut ainsi être comparée à Airbnb. Vous enregistrez votre espace de stationnement sur la plateforme et il est possible de le louer pour un certain prix.

Capture écran site web clicnpark.com

Cependant, dans le contexte actuel de pandémie et de confinement, l'équipe clicNpark veut encourager ses utilisateurs à offrir leurs espaces gratuitement si ceux-ci peuvent venir en aide au système de la santé. L'objectif est d'aider les professionnels de la santé, les patients et les familles qui ont besoin de se déplacer durant cette période difficile.

«Dans un souci d’entraide, nous souhaitons encourager les personnes qui disposent d’un stationnement près d’un établissement de soins médicaux à l’offrir gratuitement à nos "anges" et aux patients pour la durée de la pandémie. Cette initiative est un geste social afin de faire notre part dans cette crise», déclare l’entrepreneur.

L’inscription d’un espace de stationnement est gratuite et le détenteur de celui-ci peut choisir les heures de disponibilités. Lorsque votre espace est réservé par un conducteur, vous recevrez un courriel pour vous en informer. Vous n'avez pas à vous déplacer ni même à communiquer avec le locataire.

Courtoisie clicnpark

Le service permet par ailleurs également de rendre disponibles les espaces privés.

Pour voir si un emplacement est libre pour la location près d'un établissement, il suffit de télécharger l'application sur l'App Store d’Apple ou le Google Play Store.

Pour plus d’information sur l'initiative «anges gardiens» de clicNpark, il est possible de visiter le www.clicnpark.com/coronavirus.