16 jeux pour enfants sur la Nintendo Switch

C'est LA question qu'on reçoit tous les jours: quels jeux puis-je acheter sur la Switch pour mes enfants?

La boutique en ligne (eShop) de Nintendo est bien garnie et il est facile de s'y perdre et ne pas trop savoir quels jeux sont bons pour nos petits.

Un bon exemple est Animal Crossing; c'est un jeu coloré et approprié pour les enfants. Mais, les plus jeunes vont peut-être se tanner de la lecture et ne pas comprendre l'intérêt de planter des arbres.

On a donc testé 16 jeux qui sont parfaits pour les enfants sur la Nintendo Switch! En plus, ils sont bons pour les grands aussi.

Pas de panique: on va répéter l'exercice pour les autres consoles!