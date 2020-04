Cyberpunk 2077: Microsoft dévoile une Xbox One X aux couleurs du jeu... qui brille dans le noir!

Après quelques fuites sur le Web, Microsoft a officiellement levé le voile, vendredi, sur une toute nouvelle Xbox One X aux couleurs de Cyberpunk 2077, qui sera disponible dès juin.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: CD Projekt Red confirme que le jeu aura au moins autant de DLC que The Witcher 3

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: la sortie ne devrait pas être affectée par la COVID-19, alors que les développeurs travaillent à distance

En toute franchise, il faut dire que la firme de Redmond a mis le paquet pour sa collaboration avec le studio CD Projekt Red. La console est méconnaissable... et se retrouve même ornée d’inscriptions qui brillent dans le noir.

Capture d'écran YouTube

Il faut le faire!

Une manette, inspirée aussi du RPG d’action tant attendu et couverte d’une multitude de détails (et de grafignes), accompagnera cette version singulière de la Xbox One X.

Capture d'écran YouTube

Si l’on se fie à la boîte de l’appareil, que l’on aperçoit brièvement dans la bande-annonce de Microsoft, il semblerait qu’une copie de Cyberpunk 2077 accompagnera la console en édition limitée, et ce, même si le jeu sortira plus tard que celle-ci.

Capture d'écran YouTube

En ce sens, cette nouvelle mouture de la Xbox One X devrait être disponible dès juin, à un prix qui n’a toutefois pas encore été divulgué.

De son côté, Cyberpunk 2077 paraîtra le 17 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.

À regarder