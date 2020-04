PlayStation Now: Sony baisse le prix de l’abonnement annuel à son «Netflix» du jeu vidéo

En plein confinement, les services de jeu sur demande, comme PlayStation Now ou la Xbox Game Pass, sont fort populaires et on comprend pourquoi!

Avoir accès à une immense librairie de titres pour un seul prix fixe lorsqu’on est enfermé chez soi, c’est un peu comme trouver l’entrée de la caverne d’Ali Baba...

En ce sens, on peut donc dire que Sony a baissé le coût d’entrée de son Eldorado: jusqu’au 29 avril, il est possible de s’abonner pour un an à sa plateforme PS Now pour la modique somme de 59,99 $. Il s’agit d’un rabais de 25 % par rapport au prix régulier.

Il faut toutefois être un nouvel abonné pour bénéficier de la promotion. Ainsi, celles et ceux qui ont déjà un abonnement actif n’y auront pas accès.

PlayStation Now... c’est quoi ça?

Concrètement, on retrouve sur le service plus de 800 titres de PS4, PS3 et PS2, que l’on peut télécharger sur sa console (ceux de PS4) ou simplement streamer, si la qualité de votre connexion Internet le permet. Le service est même disponible sur PC!

En termes de jeux, ce n’est peut-être pas du niveau de la Xbox Game Pass, où à peu près tous les exclusifs de Microsoft sont disponibles dès leur sortie, mais l’abonnement PlayStation Now réussit malgré tout de plus en plus à tirer son épingle du jeu.

Ces jours-ci, on peut notamment y jouer à Control, Marvel's Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein II: The New Colossus, The Last of Us, la franchise Uncharted, Doom ou encore bon nombre de Metal Gear Solid.

Bref, à moins de 60 $ pour un an, c’est une offre qui a bien du bon sens pour un genre de «Netflix du jeu vidéo».

Notons que, de son côté, Microsoft propose ces temps-ci le premier mois de l’abonnement à la Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend aussi le service Xbox Live Gold, à 1 $. Par la suite, il faudra cependant payer mensuellement 16,99 $.

Le service régulier de la Xbox Game Pass coûte, quant à lui, 11,99 $ par mois sur Xbox One et 5,99 $ sur PC.

