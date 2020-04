Final Fantasy VII: construisez l’épée de Cloud Strife en carton grâce à ce tutoriel [VIDÉO]

Final Fantasy VII Remake vous a donné envie de manier une très, très grosse épée comme celle de Cloud Strife?

Si vous êtes du genre bricoleur et patient, c’est désormais possible, même en pleine pandémie, grâce à ce tutoriel détaillé, comme l’a remarqué Kotaku.

Chose certaine, votre «Buster Sword» sera essentiellement fabriquée de carton et de panneaux en MDF, mais à moins que vous soyez forgeron, on s’entend pour dire que cette version sera un peu plus simple à reproduire... sans être facile, cela dit!

Le youtubeur derrière cette belle et minutieuse œuvre, Crafty Transformer, s’efforce toutefois d’explique étape par étape son processus d’assemblage.

Les sous-titres de la vidéo en question sont en japonais. Cependant, en utilisant les outils de traduction automatique de Google sur YouTube, vous arriverez à avoir des précisions relativement compréhensibles sur la procédure à suivre, et ce, dans la langue de votre choix.

Par ailleurs, Crafty Transformer a mis en ligne un ensemble de gabarits gratuits qui, même s’ils sont destinés à du papier de format A4, pourraient s’avérer utiles dans votre l’accomplissement de votre défi.

Capture d'écran YouTube

Certes, peu importe votre volonté à vous lancer dans cette aventure, il demeure que l’œuvre de Crafty Transformer est très, très impressionnante.

Bien joué!

