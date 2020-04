Plein de nouveautés dévoilées pour Animal Crossing: New Horizons

Préparez vos pelles, car il y aura bientôt plein de belles nouveautés dans Animal Crossing: New Horizons!

Nintendo dévoilait ce matin de nouvelles activités prévues dans une mise à jour Animal Crossing: New Horizons à partir du 23 avril 2020. Parmi les nouveautés, on compte de nouveaux visiteurs sur l'Île, mais aussi une extension au musée!

Extension du musée

Capture d'écran

Le personnage Redd visitera votre Île par hasard en débarquant sur la plage pour vous vendre des œuvres d'art et des meubles originaux. Vous pouvez ensuite vendre ces œuvres à Blathers, qui construira une extension au Musée.

Jardinage

Capture d'écran

Leif visitera votre île périodiquement pour vous vendre des arbustes à partir de la plaza.

L'événement Nature Day

Capture d'écran

Du 23 avril au 4 mai, Nook vous lancera des défis quotidiens inspirés de la nature en échange pour des Nook Miles. Les Nook Miles vous permettent d'obtenir des objets afin de décorer votre île pour augmenter son évaluation, alors ça va être utile!

May Day

Capture d'écran

Du 1 au 17 mai, les joueurs pourront utiliser leur billet May Day à l'aéroport pour visiter une toute nouvelle île, conçue spécialement pour l'événement.

La journée internationale des Musées

Capture d'écran

Du 18 au 31 mai, il sera possible d'obtenir une récompense en utilisant une carte spéciale lorsque l'on visite le musée.

La saison des mariages

Capture d'écran

Du 1 au 30 juin, il sera possible de visiter l'île d'Harvey afin de prendre des photos avec les mariés, Cyrus et Reese. Ça vous donnera des recettes spéciales sous le thème du mariage; il sera donc possible de faire des petits mariages virtuels!

Voici la vidéo qui annonce toutes ces nouveautés.

N'oubliez pas de faire la mise à jour ce jeudi!

