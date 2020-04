Annie et les Sailor Scouts jouent à Valorant ce soir!

View this post on Instagram

Passer des heures à jouer pendant la quarantaine, comment nos joueuses le vivent ? 🎮 . Calypso nous fait part de son expérience avec un blog post : "Nous pouvons désormais gamer comme nous voulons et nous sommes même encouragés à le faire." Laissez-nous savoir ce que VOUS faites pour passer le temps pendant la quarantaine ! ☺️ . . ✨🌙✨ . Spending hours playing video games during the quarantine, how do our players are living with it ? 🎮 . Calypso share her experience with a blog post : "We can now play video games as we wish and we are encouraged to do so." Let us know what YOU are doing to kill time during quarantine ! ☺️