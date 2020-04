Microsoft Flight Simulator: découvrez si votre PC sera assez puissant pour faire «décoller» le jeu

Fans d’aviation ou non, beaucoup de joueurs ont hâte à la parution du prochain Microsoft Flight Simulator. Et on comprend bien pourquoi!

Avec le monde entier qui y sera modélisé, en plus de tous les aéroports de la planète et du trafic aérien en temps réel, c’est un simulateur qui met l’eau à la bouche de plus d’un pilote en herbe.

Cela dit, une question demeure: est-ce que votre PC sera en mesure de faire fonctionner le jeu? Eh bien, si votre configuration est un tant soit peu moderne, vous ne devriez pas avoir de problème!

En tout cas, c’est ce que l’on découvre en épluchant les configurations minimales, conseillées et idéales pour le titre, révélées par Microsoft cette semaine.

Image courtoisie Microsoft

Au minimum, vous devrez donc avoir:

Un processeur AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5-4460

8 Go de mémoire vive

Une carte graphique AMD Radeon RX 570 ou NVIDIA GT X770

150 Go d’espace sur votre disque dur

Une bande passante minimale de 5 Mb/s

Toutefois, le développeur Asobo Studio recommande:

Un processeur AMD Ryzen 5 1500 ou Intel Core i5-8400

16 Go de mémoire vive

Une carte graphique AMD Radeon RX 590 ou NVIDIA GTX 970

150 Go d’espace sur votre disque dur

Une bande passante de 20 Mb/s

Et pour «rouler» le jeu dans toute sa splendeur, la configuration de rêve serait:

Un processeur AMD Ryzen 7 2700X ou Intel Core i7-9800X

32 Go de mémoire vive

Une carte graphique AMD Radeon VII ou NVIDIA RTX 2080

150 Go d’espace sur votre disque dur, idéalement SSD

Une bande passante de 50 Mb/s

Somme toute, ce n’est pas siiiii pire que ça. Et sinon, vous avez encore un peu de temps pour vous préparer!

En ce sens, le prochain Microsoft Flight Simulator doit paraître quelque part en 2020, d’abord sur PC, puis sur Xbox One.

