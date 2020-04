Regardez la série Sailor Moon gratuitement à partir du 24 avril

La chaîne Youtube officielle de notre guerrière lunaire nous offre le plus beau cadeau: tous les épisodes des trois séries animées originales seront disponibles gratuitement.

C’est ce que le site web officiel du film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie a annoncé ce matin. À partir du 24 avril, vous pourrez visionner les trois séries originales ‒ Pretty Guardian Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon R et Pretty Guardian Sailor Moon S ‒ gratuitement sur la chaîne Youtube officielle de Sailor Moon.

Ce projet fait partie de la promotion précédant la sortie de la première partie du film au Japon, qui aura lieu de 11 septembre 2020.

Dix épisodes par semaine seront rajoutés à la chaîne, permettant un «bingewatching» sain. Voici l’horaire des sorties :

24 au 30 avril 2020: Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 1 à 10)

Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 1 à 10) 1er au 7 mai 2020: Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 11 à 20)

Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 11 à 20) 8 au 14 mai 2020: Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 21 à 30)

Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 21 à 30) 15 au 21 mai 2020: Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 31 à 40)

Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 31 à 40) 22 au 28 mai 2020: Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 41 à 46) / Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 1 à 4)

Pretty Guardian Sailor Moon (Épisodes 41 à 46) / Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 1 à 4) 29 mai au 4 juin 2020: Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 5 à 14)

Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 5 à 14) 5 au 11 juin 2020: Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 15 à 24)

Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 15 à 24) 12 au 18 juin 2020: Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 25 à 34)

Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 25 à 34) 19 au 25 juin 2020: Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 35 à 43) / Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisode 1)

Pretty Guardian Sailor Moon R (Épisodes 35 à 43) / Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisode 1) 26 juin au 2 juillet 2020: Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 2 à 11)

Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 2 à 11) 3 au 9 juillet 2020: Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 12 à 21)

Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 12 à 21) 10 au 16 juillet 2020: Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 22 à 31)

Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 22 à 31) 17 au 23 juillet 2020: Pretty Guardian Sailor Moon S (Épisodes 32 à 38)

On ne sait pas encore si les épisodes seront traduits et sous-titrés en anglais, mais on l’espère bien! Bonne écoute!

