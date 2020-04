30 jeux gratuits pour souligner les 20 ans de Gameloft

Le studio Gameloft, qui se spécialise en jeux mobiles, célèbre son 20e anniversaire en offrant à ses fans une panoplie de jeux gratuits grâce à l'application « Gameloft Classics ».

Gameloft Classics est une célébration de deux décennies de jeux sur appareils mobiles offrant 30 jeux emblématiques du studio. Plusieurs des titres inclus dans l'application ont permis à Gameloft de se positionner comme grand joueur dans le paysage du jeu mobile depuis le début des années 2000.

Le directeur financier de Gameloft Alexandre de Rochefort a participé au succès de la compagnie depuis ses débuts:

« Quand on y pense, depuis l’an 2000, il n'y a pas beaucoup de studios de jeux pour mobiles encore là aujourd'hui. », a-t-il déclaré.

« La collection Gameloft Classics est un rappel du chemin parcouru par les jeux sur mobile, et l'occasion pour nous de revivre des moments de nostalgie. C’est avant tout un beau cadeau d’anniversaire à nos joueurs pour les 20 ans de Gameloft. En effet, Gameloft Classics est une compilation composée de 30 jeux classiques de notre catalogue, aujourd’hui introuvables, que nous rendons jouables pour la première fois sur smartphones Android. C'est un téléchargement gratuit, il n'y a pas d'achat dans l'application, pas de publicité, pas de monétisation. Nous voulons juste faire la fête avec nos fans ! » ajoute de Rochefort.

L'application Gameloft Classics, qui est gratuite et disponible sur Android, permettra aux amateurs de rétro de redécouvrir des classiques tels que Bubble Bash 2, un jeu de réflexion, et Zombie Infection, dans lequel vous devez exterminer des morts-vivants. Il y a aussi un drôle de jeu de simulation nommé Date or Ditch 2, où vous devez faire des rencontres amoureuses dans la ville de New York. Il y en a donc un peu pour tous les goûts!

Le plus grand studio de jeux mobiles au Québec

Gameloft est un studio français qui a été fondé en 1999 par Michel Guillemot, l'un des cofondateurs du géant gaming Ubisoft. La compagnie compte 19 studios à travers le monde, dont un à Montréal situé tout près du parc Jarry.

La compagnie a fait affaires avec d'énormes franchises à travers les années, dont Disney, Universal, Marvel, Hasbro et SEGA pour que celles-ci puissent rayonner sur les plateformes mobiles.

« Gameloft Montréal a été le premier studio de production fondé il y a 20 ans et c'est devenu le plus grand studio spécialisé dans le jeu mobile au Québec. Nous sommes très rapidement devenus les chefs de file du secteur, gagnant au passage une réputation de studio innovant et hors-norme alors que nous créions le marché du jeu mobile à Montréal », explique de Rochefort.

Le studio de Montréal est responsable des succès mobiles Gangstar, Dungeon Hunter et Modern Combat. Cinq nouveaux jeux sont en production ici, chacun offrant un univers différent.

Téléchargez Gameloft Classics sur Android gratuitement dès aujourd'hui.