Call of Duty: le mode multijoueur de Modern Warfare accessible gratuitement ce week-end

Vous êtes curieux d’essayer le mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare avant d’investir 80 $ sur le jeu complet? Ce sera possible de le faire gratuitement cette fin de semaine!

De ce fait, du 24 au 27 avril, il sera possible de télécharger sans frais le plus récent titre d’Infinity Ward et d’accéder à cinq cartes du volet en ligne.

Prep the squad. #ModernWarfare Multiplayer Free Access Weekend is coming to #Warzone. pic.twitter.com/7j3s5ODVkL — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2020

Cela dit, au-delà de ces restrictions, les joueurs pourront personnaliser leur équipement et progresser de niveau en niveau comme dans la version complète de Modern Warfare.

Rappelons que le titre est disponible sur PS4, Xbox One et sur PC, par le biais de la plateforme Battle.net.

