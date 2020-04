Deux nouvelles vidéos de gameplay pour Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre

L’éditeur Dear Villagers a mis en ligne deux nouvelles vidéos sans commentaires du nouveau jeu très attendu par les fans de l’univers de Donjon de Naheulbeuk.

Les deux vidéos sont basées sur la démo présentée en février dernier à PAX East. Vous pourrez voir enfin l’ambiance du jeu, ses combats et entendre les répliques des personnages.

Vous entendrez d’ailleurs les voix John Lang, le créateur de la saga, les comédiens Franck Pitiot et Jacques Chambon, qui jouent respectivement Perceval et Merlin dans Kaamelott ainsi que les youtubeurs français populaires Benzaie et Bob Lennon.

Le jeu PC, qui sortira sur Steam, est prévu pour cet été. Espérons que sa sortie ne soit pas repoussée.

