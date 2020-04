HBO renouvelle Westworld pour une 4e saison

HBO renouvelle sa série de science-fiction pour une quatrième saison avant même d'attendre la fin de la diffusion du troisième chapitre.

Westworld est assuré de revenir à l'antenne de HBO dans les mois à venir. Alors que le final de sa troisième saison est attendu pour le 3 mai prochain, HBO a décidé d'accorder des épisodes supplémentaires à son thriller d'anticipation façonnée par Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, et Lisa Joy, et produit par J.J Abrams.

Diffusé depuis octobre 2016, le western de science-fiction s'inspire du long-métrage de Michael Crichton Mondwest (Westworld, en version originale), sorti en 1973. Son intrigue reprend l'originale : l'invention d'un parc d'attractions futuriste capable de plonger ses visiteurs à l'époque de leur choix avec l'aide d'androïdes. Mais les choses se compliquent lorsque les robots se détraquent et s'en prennent aux humains.

Evan Rachel Wood, Thandie Newton et Jeffrey Wright font partie de la distribution originale et ont été rejoints cette année par Aaron Paul, l'ancienne star de Breaking Bad et l'acteur français Vincent Cassel.

Cette quatrième saison intervient alors que Westworld a perdu une bonne partie de son public aux États-Unis. L'ouverture de la troisième saison a été regardée par neuf millions de téléspectateurs, toutes plateformes confondues (dont 900 000 en direct le soir du lancement), soit une baisse de 50% par rapport au premier épisode de la saison précédente.

