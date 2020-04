Vous pourrez essayer The Division 2 gratuitement

Après avoir sorti une version d’essai de Ghost Recon Breakpoint le mois dernier, Ubisoft répète l’exercice avec The Division 2, que vous pourrez tester pour une durée de 8 heures, et ce, gratuitement.

La démo est accessible dès maintenant sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Toutefois, rien n’est encore confirmé du côté de Google Stadia.

Avec cet essai, vous aurez accès au jeu de base pour une durée de 8 heures, avec la possibilité de progresser en solo ou en coop jusqu’au niveau 8. Une fois le temps écoulé, on vous proposera d’acheter le jeu, qui a d'ailleurs un rabais sur Uplay en ce moment et est offert à 13,20$ au lieu de 39,99$ pour PC.

Si vous décidez d’en faire l’achat, la progression que vous aurez faite dans la démo sera sauvegardée et transférée au jeu complet.

C’est le moment parfait d’essayer le jeu si vous étiez hésitant à l’acheter. Ubisoft offre d’ailleurs plusieurs autres démos, sur PC notamment, que vous pouvez essayer gratuitement. Parmi les titres, on retrouve Ghost Recon Breakpoint, Trackmania Turbo, Rayman Legends et The Crew 2, entre autres.

