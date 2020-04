Amnesia: The Dark Descent sera gratuit cette semaine sur l’Epic Games Store

Le classique de l’horreur qui a inspiré bien des jeux du genre, Amnesia: The Dark Descent, sera gratuit dès ce jeudi 30 avril sur l’Epic Games Store.

Ce faisant, la boutique en ligne continue, même en temps de pandémie, sa joyeuse tradition d’offrir gracieusement chaque semaine des titres de qualité à qui voudra bien s’inscrire à sa plateforme.

Au-delà du terrifiant titre de survie (et de descente psychologique aux enfers) de Frictional Games, les internautes pourront également se procurer sans frais le sympathique RPG d’action Crashlands.

Comment les obtenir?

C’est très simple! Si ce n’est pas déjà fait, il suffit de télécharger le client de l’Epic Games Store, de se créer un compte gratuit et de télécharger les titres offerts sans frais. Voilà!

Plus précisément, Amnesia: The Dark Descent et Crashlands seront disponibles gratuitement sur la boutique du 30 avril au 7 mai.

Actuellement, Epic offre gracieusement aux joueurs le jeu de stratégie tour par tour For The King, et ce, jusqu’au 30 avril à 11h.

Hâtez-vous pendant qu’il est encore accessible!

