Horizon Zero Dawn: le deuxième volet serait en développement pour la PS5

L’inoubliable aventure de Horizon Zero Dawn serait sur le point de devenir une trilogie, ont affirmé plusieurs sources au site web VGC.

Après un premier volet sur la PS4 aussi populaire qu’acclamé par la critique, Guerrilla Games aurait ainsi reçu le feu vert de Sony pour plancher sur deux autres jeux de la franchise.

Toujours d’après VGC, le développement de Horizon Zero Dawn 2 aurait été lancé peu de temps après la sortie du premier opus et, fait intéressant, la suite devait initialement elle aussi paraître sur la PS4.

Toutefois, les échos indiquent désormais que le deuxième titre serait exclusif à la PS5.

Les sources de la publication web soutiennent par ailleurs que le monde de Horizon Zero Dawn 2 serait «gigantesque» et offrirait beaucoup plus à explorer aux joueurs que son prédécesseur.

Aussi, un mode coopératif serait inclus au jeu. On ne sait cependant pas encore quelle forme celui-ci pourrait prendre.

Bien qu’encore et toujours des rumeurs, ces nouvelles informations s’annoncent prometteuses pour la prochaine console de Sony, de même que pour les nombreux fans de Horizon Zero Dawn.

Reste maintenant à voir si ces rumeurs seront confirmées bientôt par les principaux intéressés. Certes, le tout s’avère tout de même bien plausible!

