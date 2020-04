Call of Duty: faites de la place, la prochaine mise à jour de Modern Warfare pèsera 15 Go

Mine de rien, avec sa prochaine mise à jour, Call of Duty: Modern Warfare pèsera bientôt près de 190 Go sur votre PS4. On va se le dire, c’est beaucoup!

Cette nouvelle augmentation de l’espace requis pour héberger le FPS sur votre console est attribuable à une mise à jour obligatoire, question de régler quelques bogues, qui sera mise en ligne le mardi 28 avril.

Dans un billet de blogue, Infinity Ward précise que celle-ci sera d’une taille d’environ 15 Go pour la PS4 et la Xbox One. Le tout s’ajoutera au contenu de base, déjà assez volumineux, et aux autres patches précédentes.

Ainsi, concrètement, on atteindra environ 190 Go d’espace requis sur la console de Sony afin de pouvoir lancer le jeu, comme l’a noté Push Square.

Pour celles et ceux qui possèdent une PlayStation 4 de base avec un disque dur de seulement 500 Go, on parle tout de même de plus du tiers de l’espace qui sera occupé par Modern Warfare. Ce n’est pas rien.

Par ailleurs, cela risque de poser également quelques problèmes aux personnes dotées d’une connexion Internet limitée.

Une éventuelle mise à jour pourrait-elle offrir une petite cure minceur au titre d’Activision? Chose certaine, ça ne ferait pas de tort!

Toutefois, pour le moment, il faudra se contenter de faire de la place...

