Moving Out: le jeu de déménagement chaotique qui charmera les fans d'Overcooked

La situation mondiale actuelle fait en sorte que l'on cherche désespérément de nouvelles façons d'être divertis à la maison. Moving Out sort à un bon moment; on a besoin de rire et de s'amuser un peu et c'est exactement ce que le jeu livre.

Moving Out est un simulateur qui vous met dans la peau d'un déménageur qui doit, rapidement, transporter boîtes et objets vers un camion. La mission semble simple, mais plusieurs obstacles se retrouveront sur votre chemin!

Bande-annonce Moving Out

Un peu comme Overcooked, Moving Out vous propose de jouer en coop (jusqu'à 4 joueurs) afin de terminer chaque tableau en collaborant dans une course contre la montre. C'est le bordel, et plusieurs objets précieux vont casser, ce qui fait de Moving Out un jeu parfaitement chaotique.

Les mécaniques

J'ai testé le jeu sur la Switch Lite en mode solo. Je dois avouer que le jeu doit être pas mal plus amusant en gang, mais ce n'était pas possible dans mon cas. Toutefois, le jeu était quand même très divertissant en mode solo, sauf que je doute que les objectifs puissent tous être atteints lorsque vous jouez seul. Déplacer un canapé sans l'aide d'un coéquipier, c'est pas facile!

Sinon, les mécaniques du jeu sont plutôt simples à comprendre. Vous pouvez sauter, attraper et lancer. Les objets moins fragiles pourront être lancés du deuxième étage d'une maison pour atterrir dans le camion, ce qui aidera à terminer le niveau plus rapidement. Si vous faites un déménagement respectueux, en utilisant les portes et sans rien casser, vous ne risquez pas de terminer les niveaux rapidement. Il faut développer des stratégies et utiliser l'environnement à son avantage.

Team17 Digital

Cependant, bien qu'ils soient faciles à retenir, les contrôles peuvent être un peu embêtants par moment. Il est parfois difficile d'attraper une boîte et la garder dans ses bras.

Vous obtenez une médaille selon le succès de votre déménagement. Seule, je n'ai jamais été en mesure d'obtenir la médaille d'or! Il y a aussi des objectifs secrets à atteindre dans chaque niveau, qui sont tous rejouables.

Team17 Digital

Les obstacles

Ce sont les nombreux obstacles qui font de Moving Out un jeu totalement bordélique. Pianos possédés, piscines, voitures et même animaux seront dans votre chemin et feront tout pour déranger votre déménagement.

Au début de chaque niveau, on vous montre les objets qui devront être déménagés, mais aussi toutes les pièces de la maison. C'est là que la stratégie doit commencer! Quelle fenêtre briser pour aller plus vite? À vous de juger!

Les obstacles font partie du design de chaque maison. Cadres de portes trop petits, table dans le chemin... tout est là pour vous fâcher. Si vous ne communiquez pas bien avec vos coéquipiers, vous risquez de lancer quelques mots dont votre mère ne serait pas fière.

Team17 Digital

Bref...

Je suis une grande, grande fan d'Overcooked (1et 2), et Moving Out, quoique plus zen, est une belle interprétation du genre « course contre la montre ». C'est moins complet, mais le potentiel est là. Chaque maison propose ses propres défis et vous risquez de les revisiter pour améliorer votre score. Pour moi, c'est un excellent signe, quand j'ai le goût de refaire un niveau!

Moving Out sort sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC le 28 avril 2020.