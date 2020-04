Star Wars: The Rise of Skywalker débarque bientôt sur Disney+

Disney+ souligne la « journée Star Wars », le 4 mai, avec plusieurs contenus issus de l'univers imaginé par George Lucas.

Plus tôt ce mois-ci, on apprenait qu'un making of de la série The Mandalorian allait voir le jour sur Disney+ le 4 mai. Mais, ce n'est pas le seul contenu Star Wars prévu pour cette journée spéciale: The Rise of Skywalker débarque aussi sur le service de streaming.

The complete Skywalker Saga, all in one place. Start streaming all 9 films, including Star Wars: The Rise of Skywalker, on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/iBpIiwY18U — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

La saga Skywalker sera donc complète sur Disney+ à partir du 4 mai.

La version numérique du film Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible depuis le 13 mars et sa copie physique depuis le 31 mars. Le film a une note de 52% venant des critiques sur Rotten Tomatoes, mais sa note est de 86% du côté des spectateurs.

