Stadia: Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden et FIFA arriveront sur la plateforme de Google

Dans un événement Stadia Connect diffusé ce mardi, Google a levé le voile sur les prochains titres qui seront ajoutés à son service de diffusion de jeux en ligne.

• À lire aussi: Stadia sera gratuit durant 2 mois

Parmi les plus belles prises, on remarque notamment l’arrivée prochaine sur la plateforme de trois grosses pointures d’Electronic Arts, dont l’excellent Star Wars Jedi: Fallen Order, de même que les franchises Madden et FIFA.

Toutefois, si les aventures galactiques du jeune Jedi Cal Kestis vont débarquer sur Stadia à l’automne, il faudra attendre l’hiver prochain pour acheter les jeux de football et de soccer d’EA Sports sur le service en ligne de Google.

Parmi les «nouveautés» qui arriveront un peu plus vite, notons que le «battle royale» PlayerUnknown’s Battlegrounds sera disponible dès aujourd’hui sur Stadia et sera même gratuit pour les membres du volet Pro de la plateforme.

D’ailleurs, le RPG japonais Octopath Traveler fait aussi son apparition sur le service de streaming vidéoludique dès ce mardi.

Finalement, Google a aussi annoncé qu’une poignée de jeux indépendants seront momentanément exclusifs à Stadia au cours des prochaines semaines, comme Crayta (jeu de création), Get Packed (jeu de déménagement), Wave Break (jeu de skateboard) et Embr (simulation humoristique de pompier).

Curieux d’en apprendre plus sur ces titres exclusifs? Voici quelques bandes-annonces présentées lors de l’événement en ligne de ce mardi!

À regarder