5 jeux vidéo rétro gratuits à jouer en ligne

Jouer à des jeux vidéo rétro n'aura jamais été si facile. Sur le site ssega.com, les internautes ont accès à une multitude de jeux vidéo en ligne gratuitement d'un autre temps. Entre Sonic 2, Aladdin et Mortal Kombat Trilogy en passant par l'incontournable Street Fighter II et l'inoubliable Super Mario World, voici une sélection de cinq jeux vidéo qui ont marqué les années 90.

Sonic 2

Sorti en 1992 sur Mega Drive, le jeu vidéo Sonic 2 a marqué toute une génération, des plus petits aux plus grands. Contrairement à son prédécesseur, ce nouveau jeu voit l'apparition du mode multijoueur (limité à deux joueurs à l'époque) avec la présence de Tails, le fidèle compagnon de Sonic. Les joueurs pourront également transformer Sonic en Super Sonic après avoir collecté les sept émeraudes, le rendant invincible pendant quelques secondes.

Mortal Kombat Trilogy

Développé par Midway en 1996, le jeu vidéo communément surnommé MKT signe la dernière mise à jour de Mortal Kombat 3, sorti un an plus tôt sur borne d'arcade. De nouveaux mouvements et l'apparition d'une « barre d'agression », rendant le personnage concerné plus fort et plus rapide lorsqu'elle est totalement remplie, offrent de nouvelles perspectives aux joueurs en plus de nouvelles combinaisons pour porter un coup fatal à son adversaire.

Aladdin

Sorti en 1993 sur Mega Drive, le jeu vidéo mettant en scène l'un des personnages culte de l'univers de Walt Disney s'est par la suite décliné sur Game Boy, NES et Playstation 4. À travers les différents niveaux, Aladdin doit se défendre à coups de sabre, de lancés de pommes et a même la possibilité de contrôler le tapis volant.

Street Fighter II : Champion Edition

Développé par Capcom en 1992, le jeu de combat était disponible en arcade, sur la Super Nintendo et la Mega Drive de Sega. L'occasion de tester les nouvelles fonctionnalités de Ryu et Ken, chacun différencié par de puissantes attaques, le Hadouken et le Shoryuken.

Super Mario World

Sorti sur la Super Nintendo en 1992, le jeu mythique a connu un succès phénoménal dans le monde. Cette fois-ci, Mario et Luigi doivent venir en aide à la Princesse Peach, disparue à Dinosaur Land, et combattre le méchant Bowser. Dans leur aventure, ils font la rencontre du petit Yoshi.

