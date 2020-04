[CONCOURS] Les p’tits bijoux indépendants de la Nintendo Switch

La boutique en ligne eShop pour la Nintendo Switch est pleine à craquer de jeux, que vous soyez amateur de FPS ou préférez l’ambiance zen de Stardew Valley. Il y a tellement de choix qu'il faut parfois un coup de main. On est là pour ça!

Christine, Raphaël et Kazzie de Pèse sur Start vous proposent chacun des p'tits bijoux indépendants de la console Nintendo Switch. Ces jeux sont, pour eux, de vrais incontournables!

En plus de vous proposer d'excellents jeux, l'équipe Pèse sur Start organise un super concours qui a lieu sur Facebook. Sous la publication du concours, qui sera en ligne à 15h00, indiquez votre choix de p'tit bijou indépendant de la Nintendo Switch. Nous allons faire tirer 5 cartes-cadeaux de 50$ au hasard pour la boutique Nintendo eShop!

Notre sélection

Christine: The Messenger

Je suis très fière de pouvoir dire qu’un des meilleurs jeux indépendants des dernières années a été conçu dans notre belle province! The Messenger a sans aucun doute marqué l’industrie avec ses graphismes, sa musique, son histoire et sa mécanique de jeu qui font qu’on ne peut s’arrêter d’y jouer. Mettez le jeu en québécois et je vous garantis que votre expérience en sera grandement améliorée. Un très bel hommage aux Ninja Gaiden, Castlevania et Metroid d’antan !

Raphaël: Untitled Goose Game

Qui aurait cru qu’incarner une oie afin de semer le chaos dans un petit village pouvait être aussi amusant? L’attention aux détails est incroyable et la musique, tout comme la conception graphique, cimente à merveille le concept déluré. Untitled Goose Game est un jeu unique... et c’est justement pourquoi il faut absolument l’essayer!

Kazzie: Overcooked

La série Overcooked fait partie de mes coups de cœur de la décennie. Oui, oui ! Dans ce jeu de cuisine chaotique, chaque joueur travaille en équipe afin de cuisiner et servir des repas dans une course contre la montre. Facile ? Oh que non ! Il faut être stratégique et rapide dans Overcooked, chose qui n’est pas toujours facile à 4 joueurs. Rires (et chicanes) assurés!

À noter que le concours sera en ligne sur Facebook le 29 avril à 15h00. Le tirage aura lieu à 8h00 le 12 mai 2020. Le concours n'est aucunement affilié ni administré par Facebook.

