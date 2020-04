Le Festival Fantasia aura lieu virtuellement cette année

Malgré l’annulation de plusieurs festivals à Montréal, la 24e édition du festival Fantasia aura bel et bien lieu cette année sous un format virtuel.

Tristes de ne pas pouvoir offrir le festival plus grand que nature qu'ils avaient prévus cette année, les organisateurs de Fantasia étaient tout de même excités d'annoncer, dans une publication Facebook, leur décision peu conventionnelle de présenter le festival en édition virtuelle. Le festival Fantasia se tiendra donc du 20 août au 2 septembre 2020.

Fantasia s’associe avec Festival Scope et SHIFT72 via une toute nouvelle plateforme de diffusion en ligne, qui a d’ailleurs fait ses preuves récemment lors de Visions du Réel, le festival international du cinéma de Nyon, et CPH:DOX, le festival international du film documentaire de Copenhague.

À l’aide de cette plateforme, Fantasia amènera l’expérience typique d’une projection en salle en direct dans le confort de votre maison. Elle promet aussi que les présentations d’avant-films avec les artisans ainsi que les séances de questions et autres conférences seront aussi accessibles au public.

Le programme virtuel comprendra une panoplie de premières, ainsi que des films qui étaient anticipés lors de SXSW et Tribeca, qui ont tous deux été annulés.

La diffusion sera réservée uniquement à un auditoire canadien, ouvrant ses portes à un public cinéphile à l’extérieur du territoire québécois.

La première vague de films de la programmation sera annoncée vers la fin du mois de mai.

À REGARDER